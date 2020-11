Covid. Gasparri: si loda il personale in Divisa ma poi il Governo lo mortifica

(DIRE) Roma, 14 Nov. – “È ora di finirla con l’ipocrisia nei confronti delle forze armate. In queste ore l’Esercito ed altre realtà militari stanno allestendo ospedali da campo e stanno moltiplicando i loro interventi sul territorio. E come sempre le forze di polizia, militari e non, sono puntualmente al servizio dei cittadini. Invece un governo di ipocriti e incapaci non ha nemmeno incontrato sindacati e organi di rappresentanza del comparto sicurezza-difesa per discutere della manovra di bilancio. L’avevamo chiesto pubblicamente. Questo atto è stato condiviso con un voto dalla Commissione difesa del Senato e non si è mosso un dito. Non si danno risorse al popolo in divisa. Li si evoca e li si elogia con le parole, ma li si ignora con i fatti. È una vergogna e chiedo pubblicamente che il Ministro della Difesa Guerini, più attento del pessimo Conte, intervenga formalmente e si distingua all’interno di un governo di ipocriti, dimostrando con i fatti quell’impegno che noi in parlamento sollecitiamo e che siamo pronti a supportare con le nostre proposte per il comparto. Nell’emergenza si chiamano i militari e li si loda. Nella vita quotidiana li si disprezza e li si ignora. È ora di finirla. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri (Vid/ Dire) 18:32 14-11-20