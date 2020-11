Fake news sulla caccia, la Presidenza: “Attività venatoria resta sospesa”

Presidenza – Catanzaro, 14/11/2020

«Non esiste alcuna ordinanza che autorizzi la ripresa dell’attività venatoria in Calabria».

È quanto precisa la Presidenza della Giunta regionale della Calabria.

«In queste ore – si aggiunge – sui social e sulle piattaforme di messaggistica istantanee sta circolando una finta ordinanza del presidente della Regione Calabria in merito a una ripresa dell’attività venatoria per l’anno 2020/2021 anche nelle zone rosse come la Calabria. Niente di più falso: se ne conferma, invece, la sospensione. Il caso sarà segnalato alle autorità competenti al fine di individuare gli autori di questa pericolosa fake news che rischia di creare confusione e di arrecare danni a incolpevoli cacciatori che dovessero, malauguratamente, considerare autentica un’ordinanza fasulla. Si ribadisce, perciò, che non esiste alcun nuovo provvedimento del presidente della Regione che autorizzi la ripresa delle attività venatorie».

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?19819