Orsomarso: “Come Regione Calabria chiederemo al governo e al Mise di dedicare particolare attenzione alla crisi che ha investito la Abramo Customer Care”

“Come Regione Calabria chiederemo al governo e al Mise di dedicare particolare attenzione alla crisi che ha investito la Abramo Customer Care, con l’obiettivo di assicurare la continuità occupazionale e la garanzia di retribuzione agli oltre 3mila lavoratori”. E’ quanto afferma l’assessore regionale al Lavoro Fausto Orsomarso, che garantisce “attenzione costante sul destino dell’azienda e più in generale sull’attività dei call center che operano in Calabria e che rappresentano una fonte di reddito per migliaia di famiglie”. “Pur nel rispetto delle dinamiche di mercato – prosegue Orsomarso – il governo nazionale deve garantire protezione alle attività capaci di dare lavoro in territori delicati come quello calabrese, che vivono una situazione economica e sociale che la crisi legata all’emergenza covid ha soltanto aggravato. Insieme al deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che ha già annunciato un intervento in sede parlamentare, chiediamo al governo di tutelare la dignità del lavoro in una regione finora destinataria soltanto di politiche di assistenza, considerato che dall’ultimo rapporto Bankitalia è emerso come oltre 92mila famiglie calabresi usufruiscono di reddito o pensione di cittadinanza, più del doppio della media nazionale”.