Roma. ATAC: Terminato il dispositivo di sicurezza, aperto metro Spagna-Flaminio

“Orari chiusura possono subire variazioni in base a disposizioni delle Forze dell’Ordine”

(DIRE) Roma, 14 Nov. – “È terminato, per il momento, il dispositivo attivato dalle Autorità di Pubblica Sicurezza: le stazioni di Spagna e Flaminio della linea A della metropolitana, quindi, restano aperte sino a nuova comunicazione. Info in tempo reale qui, su Twitter/Telegram Info Atac e inviando un breve messaggio Whatsapp al numero 335.1990679”. E’ quanto si legge sul sito dell’Atac. “Sabato 14 e Domenica 15 Novembre, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, dalle ore 10 alle ore 20 possibile chiusura delle stazioni della linea A della metropolitana Spagna e Flaminio. I treni, quindi, transiteranno senza fermare. Potranno essere utilizzate, in alternativa, le stazioni Lepanto e Barberini – conclude ATAC – Gli orari di chiusura potrebbero subire variazioni in base alle disposizioni delle Forze dell’Ordine”. (Mtr/ Dire) 18:42 14-11-20