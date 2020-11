Università. Casellati: Polimeni Rettore Sapienza risultato di portata storica

Ad essere premiato è un percorso costruito giorno dopo giorno

(DIRE) Roma, 14 Nov. – “Desidero esprimere le mie congratulazioni al Prof. Antonella Polimeni. L’elezione di una donna a Magnifico Rettore dell’Universita’ Sapienza di Roma e’ un traguardo storico per l’Accademia italiana e un risultato di portata simbolica per il cammino di affermazione professionale al femminile. Ad essere premiato e’ un percorso costruito giorno dopo giorno con i mattoni della passione e della competenza. Un connubio di amore per la ricerca e l’insegnamento e di assoluto rigore nello studio e nel lavoro”. Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati commentando l’elezione di Antonella Polimeni a nuovo Rettore dell’Universita’ ‘La Sapienza’. (Com/Ran/Dire) 12:31 14-11-20