Avola (Sr). Chiamato per riparare un elettrodomestico, le ruba la fede e la rivende ad un compro oro. Denunciato

Una donna di 52 anni aveva chiamato a casa un tecnico per riparare un elettrodomestico ma non poteva immaginare che l’uomo, un avolese di 30 anni, mentre svolgeva il proprio lavoro, si impossessava della fede nuziale della sua cliente e la rivendeva ad un esercizio commerciale di compro oro. Sono stati gli investigatori del Commissariato di P.S. di Avola, ai quali si era rivolta la signora, a scoprire il ladro con una celere e risolutiva indagine di polizia giudiziaria che li ha condotti in un negozio di compro oro ove l’uomo aveva venduto l’anello che è stato, immediatamente, restituito alla proprietaria. (foto di repertorio)

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Siracusa/articolo/9765fb0ea83544bb021594097