Covid, Palmi. Doveva essere in isolamento domiciliare ed invece prendeva il sole su una panchina pubblica

Un uomo che doveva stare in isolamento domiciliare, come previsto dai protocolli covid, è stato invece trovato a prendere il sole comodamente su una panchina pubblica dalla Polizia Locale di Palmi. La pattuglia, si legge su Ansa.it, stava effettuando un controllo di routine quando ha riconosciuto l’uomo che era stato precedentemente collocato in isolamento domiciliare in esecuzione di un’ordinanza del Sindaco di Palmi. In base alla stessa aveva il divieto assoluto di contatti sociali o di spostamenti. Gli agenti lo hanno riaccompagnato fino all’abitazione mantenendo le misure sanitarie precauzionali previste ed obbligatorie nei casi di covid-19. Il soggetto è stato denunciato, per questo genere di reato sono previste pene molto severe,

