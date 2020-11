Ferrara. 9 revoche di permessi di soggiorno

L’attività dell’ufficio Immigrazione, in esecuzione delle direttive emanate dalla Comunità Europea e in applicazione delle leggi vigenti, si esplica in due distinti settori: quello autorizzativo e quello sanzionatorio. Quest’ultimo settore esplica anche una attività preventiva attraverso un costante monitoraggio dei titoli di soggiorno rilasciati e delle singole posizioni giuridiche dei cittadini extracomunitari presenti in provincia, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti per cui sono stati rilasciati i permessi. Nei giorni scorsi è stata verificata una pluralità di singole posizioni di cittadini extracomunitari di varia provenienza (Tunisia, Nigeria, Camerun, Panama, Bangladesh), già titolari di permessi di soggiorni, al fine di valutare il possesso o meno dei requisiti non ostativi alla permanenza sul territorio nazionale. In particolare, sono stati revocati nove permessi di soggiorno nei confronti di cittadini extracomunitari già in possesso di validi titoli di soggiorno ma che, per vari motivi – tra i quali quello di aver commesso reati di diversa tipologia, ostativi al prosieguo della loro regolare permanenza in Italia –, non hanno più i requisiti per soggiornare legalmente sul Territorio Nazionale e nei Paesi Schengen. Muniti di un provvedimento di espulsione, hanno a disposizione 15 giorni per far rientro nel proprio paese di origine, in caso contrario, trascorso il termine loro accordato, verranno espulsi e rimpatriati forzatamente con accompagnamento alla frontiera o ai C.P.R. per essere successivamente rimpatriati. (foto di repertorio)

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/13545fb112745adba379048357