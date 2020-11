M5S. Di Battista: Pronto a rimettermi in gioco ma chiedo garanzie

(DIRE) Roma, 15 Novembre – “Non vedo l’ora di rimettermi in gioco per il Movimento, ma io e tante altre abbiamo bisogno di garanzie”. Sia scritto nero su bianco che non ci sarà nessuna deroga al doppio mandato”. “Qui nessuno è nostalgico, tutti guardiamo al futuro del Movimento e del Paese. La più grande ricchezza di un forza politica è il voto di opinione, è sempre stato così. Si può perdere magari una volta ma mantieni una identità e la volta dopo aumenta la possibilità di ottenere il voto di opinione”. Così Alessandro Di Battista intervenendo agli Stati generali del Movimento 5 Stelle. (Sor/Dire) 17:07 15-11-20