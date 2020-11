TheFork è una piattaforma di prenotazione di ristoranti online fondata nel 2009 dall’imprenditore, Stevan Premutico. L’azienda fornisce attualmente un servizio di prenotazione basato su cloud per decine e decine di migliaia di ristoranti in tutto il mondo. La realtà made in Australia cerca per la città di Torino, professionisti laureati d’esperienza in ambito Engineering&Information Technology. Nello specifico si tratta di:

Senior Ios Developer

Associate Engineering Director Payment.

Fondamentale la conoscenza della lingua inglese. Ulteriori dettagli e requisiti specifici richiesti dall’azienda, cliccando qui. Dalla stessa pagina web in questione è poi possibile inviare in ogni momento la propria candidatura direttamente online.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/TheFork-assume-professionisti-a-Torino.aspx