Calabria. Spirlì: “Accoglieremo Gaudio con massima collaborazione”

“Il Governo ha accolto il nostro invito ed ha nominato un figlio di questa terra”

(DIRE) Reggio Calabria, 16 Nov. – “Abbiamo chiesto al governo che a rappresentarci nella sanità sia un calabrese, figlio di questa terra. Il governo l’ha capito e recepito, proponendo il rettore Eugenio Gaudio, fino a qualche giorno fa alla guida dell’università Sapienza di Roma. Ha un curriculum d’eccellenza con capacità organizzative. Pur rimanendo il nostro rifiuto allo strumento del commissariamento, è pur vero che ci piace pensarlo come il primo assessore alla sanità del secondo periodo della Calabria”. Così il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì commentando la nomina del governo del nuovo commissario alla sanità regionale. “Il nuovo Commissario sarà accolto da noi con la massima collaborazione – ha aggiunto – lo affiancheremo per come è di nostra competenza e gli metteremo a disposizione tutte le risorse del dipartimento Salute. Ho ricevuto dal governo, con il ministro Boccia – ha concluso Spirlì – il ringraziamento per quanto fatto finora in questo periodo di vacatio prima della nuova nomina”. (Com/Mav/Dire) 19:42 16-11-20