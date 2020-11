Catania. Evade dai domiciliari per spacciare droga. Le Volanti lo arrestano

Nella serata di domenica personale delle Volanti ha arrestato il pregiudicato L.G. classe 1988, per i reati di evasione e di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le Volanti in transito nella zona di San Giovanni Galermo hanno notato, sotto i portici di un palazzo, due giovani che stazionavano e parlavano tra di loro; i poliziotti, sospettando che i due individui fossero pusher in attesa di clienti, sono intervenuti tempestivamente. E infatti il sospetto è diventato una certezza grazie ad un’azione fulminea attraverso la quale i poliziotti sono riusciti a bloccare L.G. che hanno sottoposto a perquisizione personale: nel suo borsello venivano trovati 21 involucri di marijuana del peso di grammi 21, materiale per il confezionamento della droga e la somma di euro 265, frutto dell’attività illecita. Si è inoltre appurato che l’uomo si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari da cui era evaso. A seguito di quanto accaduto L.G. è stato arrestato e su disposizione del PM di turno sottoposto alla medesima misura in attesa del giudizio di convalida.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Catania/articolo/13005fb29208bcd11845507467