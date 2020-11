Covid. Calabria, oggi 297 positivi su 1.729 tamponi

Su 403 ricoveri 45 in terapia intensiva. casi attivi 7.268 e 180 decessi

(DIRE) Reggio Calabria, 16 Nov. – Sono 297 i casi di positivita’ riscontrati oggi in Calabria su 1.729 tamponi effettuati. Rispetto a ieri il numero delle persone risultate positive e’ salito a 10.390. In cura nelle strutture ospedaliere e in isolamento controllato vi sono 7.268 persone (403 ricoveri, 6.865 a domicilio). Salgono a 45 le persone ricoverate in terapia intensiva: 17 a Catanzaro, 9 a Reggio Calabria, 19 a Cosenza. A darne notizia la presidenza della Regione nel bollettino quotidiano sull’emergenza coronavirus comunicato dalla Protezione civile. Dall’inizio dell’emergenza le persone controllate sono state 318.237, le persone risultate negative sono 307.847. I decessi in tutta la regione sono 180 (+6 rispetto a ieri), le guarigioni sono salite a 2.942. I casi confermati oggi sono cosi’ suddivisi: Cosenza 72, Catanzaro 38, Crotone 21, Vibo Valentia 30, Reggio Calabria 136. (Mav/Dire) 17:46 16-11-20