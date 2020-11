Covid. L’Americana Moderna: Grande giorno, vaccino efficace a 95%

(DIRE) Roma, 16 Nov. – Test in “fase tre” per un candidato vaccino anti-coronavirus sviluppato dall’americana Moderna ne hanno indicato un’efficacia prossima al 95 per cento: lo ha comunicato oggi la societa’, che ha parlato di “grande giorno” e di “momento di svolta”. L’annuncio ha seguito quello giunto da Pfizer nei giorni scorsi e potrebbe contribuire ad accrescere la fiducia di una prossima messa a punto e distribuzione di vaccini in grado di proteggere dal Covid-19. In una nota Moderna ha riferito che la sperimentazione dell’mRNA-1273, questo il nome del preparato, ha coinvolto circa 30.000 partecipanti negli Stati Uniti. (Vig/Dire) 13:29 16-11-20