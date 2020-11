Distrutta scuola per l’infanzia Arghillà Salice, Paris: “La migliore risposta per contrastare la violenza, ridare ai nostri ragazzi la loro scuola”

L’atto vandalico perpetrato nella scuola per l’infanzia Arghillà Salice di Reggio Calabria è sicuramente un episodio che offende l’intera comunità scolastica, la dignità dei piccoli studenti, degli insegnanti e di coloro che si impegnano per garantire ai nostri bambini una scuola di qualità. E’ intollerabile che venga deturpato il patrimonio pubblico da scellerati e ignoranti che, ancora una volta, hanno dimostrato la loro infinita piccolezza non rispettando le regole della civile convivenza. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinchè i responsabili di questo vile gesto, paghino per ciò che hanno fatto. Sono vicino alla dirigente scolastica, a tutto il personale educativo, amministrativo, ai piccoli alunni colpiti da questo atto violento e criminale, non vi lasceremo mai soli e anche in questa difficile battaglia di civiltà vi staremo accanto. Una cosa è certa, le scuole sono la nostra priorità pertanto, dobbiamo dare una risposta forte a chi vorrebbe che subissimo passivamente questo tipo di violenza. La scuola è il luogo in cui si avvia il percorso che porterà alla formazione dei futuri cittadini e ricostruire in tempi brevi tutto ciò che è stato volontariamente distrutto, sarà la migliore risposta per contrastare ogni forma di sopraffazione e violenza.

On. Nicola Paris, Consigliere regionale