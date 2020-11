Olanda, L’Aia: il Centro Europeo Antiterrorismo di EUROPOL avrà una guida italiana

L’incarico è stato affidato a Claudio Galzerano, Capo del Servizio per il contrasto all’estremismo di matrice internazionale della Polizia di prevenzione

Il Centro europeo antiterrorismo di EUROPOL avrà dal 10 dicembre 2020 una guida italiana.

Il Dr. Claudio GALZERANO – Direttore del Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione/UCIGOS – è stato, infatti, nominato a Capo della struttura antiterrorismo che riunisce le polizie europee. Un riconoscimento alla specializzazione e al metodo di lavoro sviluppati dall’Italia in questo particolare settore delle investigazioni.

In un’intervista al “Corriere delle Sera”, il Dott. GALZERANO spiega iI ruolo che riveste EUROPOL e la struttura che sarà chiamato a dirigere: «A parte la messa a fattore comune dei dati di cui dispongono le singole strutture di polizia e di intelligence, per valutarle e rimetterle a disposizione di chi opera nei diversi Paesi, sarà importante — ad esempio — per ottenere la cancellazione dei contenuti online di propaganda terroristica. È una contromisura importantissima, un cancro da estirpare al più presto prima che si sviluppino le metastasi, ma solo attraverso EUROPOL si può interloquire con i giganti di Internet (Google, Facebook e gli altri) per la rimozione immediata».

In questo momento, poi, in cui la pandemia ha confinato tutti nelle proprie abitazioni, la rete internet assume una fattore detonante. «Ci sono chat e room, nascoste nel cosiddetto deep web, spiega GALZERANO, dove si incita alla violenza e alla rivolta, si insegna a costruire ordigni e si indicano obiettivi. Soprattutto dopo le restrizioni e i maggiori controlli attivati nei luoghi di culto, la Rete è diventata la principale risorsa delle organizzazioni islamiste radicali; per il reclutamento come per i finanziamenti, attraverso il sistema delle criptovalute. Anche qui le risposte passano dalla specializzazione e dalla cooperazione tra Stati».

Sul controllo delle frontiere italiane, aggiunge il nuovo responsabile Centro europeo antiterrorismo di EUROPOL «In Italia e in Grecia ci sono già, negli hotspot dove vengono raccolti gli immigrati irregolari, i guest officer di EUROPOL che controllano gli indicatori di pericolosità sulle persone che arrivano, grazie alle banche dati. Significa che a livello di polizia il problema dell’immigrazione è visto come un problema europeo, che riguarda tutta l’Ue e non solo i Paesi in cui avvengono gli sbarchi.

Per quanto riguarda, invece, i rimpatri, secondo il Dott. GALZERANO bisogna accelerare e rendere più fluide le procedure delle espulsioni, e ancora una volta diventa fondamentale la collaborazione con i Paesi di provenienza. Che non è semplice, soprattutto con la crisi economica acuita dalla pandemia che provoca nuove ondate migratorie. Ma è indispensabile».

Con sede a L’Aia, nei Paesi Bassi, EUROPOL fornisce assistenza ai 27 Stati membri dell’Unione europea nella loro lotta contro la grande criminalità internazionale e il terrorismo.

D.C.