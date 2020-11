Aosta. Contromano sull’A5. Multato dalla Polizia

Nelle prime ore di oggi 17 novembre la Polizia di Stato ha intercettato e multato un 79enne cittadino italiano per aver percorso contromano l’autostrada A5. Una pattuglia della Polizia Stradale di Pont Saint Martin ha ricevuto la segnalazione della presenza di un’autovettura che era in transito contromano nell’Autostrada A\5. Gli Agenti hanno immediatamente iniziato le ricerche del veicolo segnalato e lo hanno intercettato all’altezza del casello di Verres. Il conducente, cittadino italiano ma residente in Francia, ha dichiarato di voler raggiungere la Francia attraverso il Traforo del Frejus e, dopo essersi accorto di aver invece preso la strada per il Traforo del Monte Bianco, ha deciso di uscire al casello di Chatillon-Saint Vincent imboccando l’autostrada, però, nel senso di marcia sbagliato. A carico del conducente gli Operatori della Polizia Stradale hanno redatto un verbale di contestazione amministrativa con sanzione prevista da un minimo di circa 2.700 euro a un massimo di 10.000 euro. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo della durata di tre mesi con successiva revoca della patente di guida. La patente di guida è stata revocata.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Aosta/articolo/7845fb3d13392624311194434