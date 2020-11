Covid. 32.191 Nuovi casi, positività al 15,44% con oltre 208mila tamponi, 731 morti

(DIRE) Roma, 17 Nov. – Sono 32.191 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 208.458 tamponi effettuati per un tasso di positivita’ del 15,44%. Da cinque giorni il tasso di positivita’ oscillava tra il 16 e il 17%. Sono 731 i morti da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. E’ il numero piu’ alto della seconda ondata e tra i piu’ alti di sempre. Dal 3 aprile, quando i decessi erano stati 766, non si registravano cosi’ tanti morti. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:18 17-11-20