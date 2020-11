Jacopo Marzetti prossimo commissario della sanità calabrese? E’ uno dei nomi in pole

19.50 – Potrebbe essere il 38enne avvocato Jacopo Marzetti, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio dal 2016, uno dei possibili professionisti “candidati” secondo i bene informati a ricoprire il ruolo di Commissario alla sanità regionale calabrese appena reso vacante dalle dimissioni\rinuncia del neonominato professor Eugenio Gaudio. Tra gli incarichi ricoperti da Marzetti anche quello di commissario governativo della struttura Torteto in Toscana. L’indiscrezione è stata riportata da qualche ora da diversi quotidiani on line calabresi.

FR