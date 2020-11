Reggio Calabria. Ripristinata subito la scuola dell’Infanzia del plesso di Salice- Arghillà”

È stata ripristinata in poche ore la funzionalità della struttura della Scuola dell’ Infanzia Salice – Arghillà, colpita da un ignobile atto vandalico presumibilmente avvenuto nello scorso fine settimana. I locali e gli arredi, gravemente danneggiati, sono stati fatti oggetto di un gesto inqualificabile perpetrato con inaudita ferocia da persone senza valori morali e civili. La Dirigente, recatasi subito sul posto, nel condannare l’azione deprecabile e teppistica che colpisce i più piccoli e fragili e offende non solo il mondo della scuola ma l’intera società civile , ha sottolineato “come tutto il personale della scuola, pur profondamente turbato da quanto accaduto, abbia subito reagito, per testimoniare concretamente grande impegno civico ispirato da senso di appartenenza e responsabilità”. Nell’immediatezza si è provveduto a coordinare una squadra di collaboratori scolastici per effettuare i lavori di pulizia e ripristino al fine di rendere nuovamente fruibili i locali della Scuola dell’Infanzia. L’atto vandalico ha suscitato una generale condanna e riprovazione con l’espressione di attestati di vicinanza e solidarietà alla Dirigente e alla scuola da parte del Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina, del Direttore Generale dell’USR Calabria, Dott.ssa Maria Rita Calvosa, del Dirigente dell’USP di Reggio Calabria, Dott. Alessandro Nicodemi, dell’Arcivescovo di Reggio Calabria S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, nonché da parte di numerosi rappresentanti politici, istituzionali, regionali e locali e dal mondo dell’associazionismo. La Dirigente a nome dell’Istituto ringrazia per tutte le attestazioni di sostegno ricevute in un momento così difficile e delicato per la nostra comunità scolastica e auspica che in breve tempo vengano messi in atto tutti quegli interventi necessari per rendere pienamente funzionale la Scuola dell’Infanzia Salice-Arghillà.