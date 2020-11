Covid. 34.283 Nuovi casi con 235mila tamponi, tasso positivi cala a 15,4%, 735 decessi e più 58 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 18 Nov. – Sono 34.283 i nuovi casi odierni da coronavirus registrati in Italia a fronte di 234.834 tamponi effettuati, per un tasso di positivita’ del 14,59% che si abbassa ulteriormente dopo il 15,44% di ieri. Sono 753 le vittime per coronavirus registrate nelle ultime ventiquattro ore in Italia, ventidue piu’ di ieri. Si tratta di un nuovo record per la seconda ondata. Sono 3.670 le terapie intensive in Italia per Covid, 58 in piu’ rispetto a ieri. Ammontano a 33.504 i ricoveri ordinari, 430 nelle 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della salute. (Sor/Dire) 17:44 18-11-20