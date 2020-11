Francia, Greenpeace contro Asn: richiesta valutazione ambientale su prolungamento vita centrali nucleari 

11:25 – Il Consiglio di Stato di Parigi ha ricevuto un ricorso da Greenpeace contro l’Autorità di Sicurezza Nucleare (Asn), in cui viene chiesta “una valutazione ambientale sulla proroga della durata di vita delle centrali atomiche francesi”, scrive ANSA. Greenpeace ha motivo di credere che la Francia sia in una situazione di illegalità, in quanto “Non c’è nessuna valutazione ambientale prevista nel quadro delle visite decennali attualmente in corso per ampliare di 10 anni il funzionamento dei reattori nucleari che giungono a 40 anni di vita”, deplora Greenpeace in una nota, aggiungendo che “la portata e i costi dei lavori di prolungamento delle centrali giustificano una valutazione ambientale, come ricordato, per il Belgio, dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea”. (cit. ANSA)

