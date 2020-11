Google Maps: aggiornamento anti Covid su assembramenti in locali e mezzi pubblici

12:01 – Google Maps, in 70 Paesi tra cui l’Italia, introdurrà nelle prossime settimane una nuova versione “anti – Covid”, in cui sarà possibile controllare l’affollamento sui mezzi pubblici, il colore delle regioni, i locali che compiono asporto e consegna a domicilio e anche i casi aggiornati di Coronavirus. Tale scelta deriva dall’uso comune fatto di Google Maps dagli utenti per gli spostamenti quotidiani, soprattutto in questa situazione pandemica, l’aggiornamento diventa utile anche per i viaggiatori, che preferiscono vivere in “sicurezza” la visita, inoltre possono avere nozioni sulle linee guida anti contagio usate dal Paese o dalla Città visitata e sui luoghi in cui è possibile fare dei tamponi. Per quanto riguarda gli assembramenti, il colosso di internet, attraverso gli aggiornamenti in tempo reale, permetterà agli utenti di conoscere eventuali affollamenti su mezzi pubblici, locali e negozi, e le norme di sicurezza adottate.

