(DIRE) Roma, 18 Nov. – “Sul Mes penso che piano piano i nodi stiano venendo al pettine. Il Mes non e’ uno strumento utile per l’Italia ma un atto di sottomissione al controllo della burocrazia europea. Fratelli d’Italia lo ha sostenuto per mesi e ora timidamente lo dicono anche dall’altra parte. Quindi, forse era vero”. Lo ha detto la presidente di Fdi Giorgia Meloni, nell’intervista che andra’ in onda stasera a ‘Stasera Italia speciale’ su Rete4. (Anb/ Dire) 17:56 18-11-20