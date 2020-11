Alle 15.30 del 17 Novembre, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, è stata allertata per il salvataggio di un cane precipitato in un pozzo artesiano di circa 6 metri, all’interno della riserva dell’lnsugherata. Sul posto sono state inviate le squadre 8A, del distaccamento di Monte Mario e il Nucleo SAF, che con tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale, ha recuperato l’animale trovato in buone condizioni.

