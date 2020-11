Indonesia, diventa milionario grazie ad un meteorite caduto in casa

In Indonesia a Kolang, nella Sumatra settentrionale, un artigiano di bare di 33 anni è diventato milionario dopo che un meteorite gli è caduto sulla veranda di latta fuori dal suo soggiorno mentre lui stava lavorando su una bara davanti alla sua abitazione. Come riporta tg24.sky.it, l’uomo dopo essersi ripreso dalla sorpresa ha recuperato il frammento di detriti spaziali scavando nel terreno. Il meteorite, che pesa 2,1 kg, è di un materiale molto raro, condrite carboniosa, che si stima abbia 4,5 miliardi di anni e, secondo quanto riferito, vale circa 722 euro al grammo. L’artigiano ha raccontato di averlo venduto ad un esperto di meteoriti statunitense che a sua volta l’ha ceduto a un collezionista sempre statunitense, che attualmente lo conserva al Center for Meteorite Studies dell’Università dell’Arizona.