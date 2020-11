Covid. Positivi risalgono al 15,64%, 37.242 nuovi casi su 238.077 tamponi, 699 decessi e in calo terapie intensive +36

(DIRE) Roma, 20 Nov. – Sono 37.242 i nuovi contagi da coronavirus registrati da ieri in Italia a fronte di 238.077 tamponi effettuati. I positivi sono dunque il 15,64% delle persone controllate. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dalla Protezione Civile. Sono 699 i morti da coronavirus registrati da ieri in Italia, per un totale di 48.569 da inizio pandemia. Sono 3748 i pazienti in terapia intensiva registrati oggi dal Bollettino del ministero della Salute. Si tratta di 36 terapie intensive in piu’ rispetto alle 3712 di ieri. Nelle 24 ore precedenti, l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva era stato di 42 pazienti. Tra il 17 e il 18 novembre l’aumento delle terapie intensive era stato di 58 ricoveri. Mentre tra lunedi’ 16 e martedi’ 17 novembre l’aumento delle terapie intensive era stato di 120. L’incremento dei ricoveri in terapia intensiva tende dunque a ridursi progressivamente. (Rai/ Dire) 17:21 20-11-20