Covid. Sileri: Crisanti sbaglia, vaccino sarà sicuro

(DIRE) Roma, 20 Nov. – Sul vaccino “innanzitutto dovremo aspettare la certificazione dell’ente regolatorio. È vero che e’ andato tutto molto veloce, ma e’ anche la prima volta che sono stati messi cosi’ tanti finanziamenti, ed e’ la prima volta che vengono trovati dei volontari per la sperimentazione in un tempo cosi’ rapido. È la prima volta che il mondo si confronta con qualcosa di nuovo. Quindi credo che Crisanti su questo sbagli: il vaccino sara’ sicuro. Quando arrivera’ il vaccino, e io rientrero’ nelle categorie che possono farlo subito, lo faro'”. Cosi’ il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a Rainews24. Sileri ha poi sottolineato che “la salita dei contagi e’ rallentata, questo fa ben sperare che le misure attuate possano portare a un ulteriore rallentamento dell’avanzata del virus, e spero nelle prossime settimane a un ritorno a una normalita’ nell’ambito delle diverse colorazioni tra le regioni. Ora pero’ e’ ancora presto per retrocedere le regioni in fasce meno a rischio”. (Pol/ Dire) 18:34 20-11-20