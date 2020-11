TV. “Doc” la serie più vista degli ultimi 13 anni

Lux vide: Entusiasti, nelle case speranza in un momento difficile

(DIRE) Roma, 20 Nov. – “Siamo entusiasti di questo successo. Quando abbiamo iniziato a pensare a Doc non avremmo mai potuto immaginare che sarebbe stata la serie piu’ vista nel panorama televisivo degli ultimi 13 anni. Quello di cui siamo certi e’ che dietro a un eccellente risultato c’e’ l’arduo e costante lavoro svolto da una squadra di talento affiatata da anni e da un cast eccezionale. Ringraziamo Jan Michelini per l’innovativa regia, Francesco Arlanch e Viola Rispoli per la scrittura, Sara Melodia e Sabina Marabini per il prezioso lavoro di script editing”. Cosi’ in una nota Matilde e Luca Bernabei, rispettivamente presidente e ad di Lux Vide, commentano gli ascolti dell’ultima puntata di ‘Doc – nelle tue mani’. “Ringraziamo Rai Fiction che ha creduto da subito in questo progetto sfidante che ha rilanciato il genere del medical drama in Italia, con un prodotto in grado di competere anche nei mercati internazionali. Siamo riusciti in un momento cosi’ difficile per il Paese- aggiungono- a portare nelle case un messaggio di speranza, riunendo davanti alla televisione tutta la famiglia, dai giovanissimi ai meno giovani, e questo secondo noi esprime al massimo il ruolo del servizio pubblico. Rinnoviamo il ringraziamento anche a Pierdante Piccioni, il vero Doc a cui si e’ ispirata la nostra serie, e a tutti i medici e agli operatori sanitari che stanno lottando generosamente per salvare e guarire vite umane”. (Com/Dip/ Dire 18:24 20-11-20