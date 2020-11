Il Comune di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, ha indetto una serie di concorsi per l’assunzione di diversi profili per un numero complessivo di 11 posti. L’assunzione prevista è a tempo pieno e indeterminato. Nello specifico, i bandi sono attivati per l’assunzione dei seguenti profili:

N. 3 posti di “Istruttore Amministrativo Contabile” (ragioniere) cat. C, per l’area 1

n. 2 posti di “Istruttore Amministrativo Contabile” cat. C, per l’area 2

n. 2 posti di “Istruttore Dir. Amminis. Contabile” cat. D, per l’area 1

n. 2 posti di “Istruttore Bibliotecario” cat C, per l’area 3

n. 1 posto di “Istruttore Tecnico Elettrotecnico” cat. C, per l’area 4

n. 1 posto “Istruttore Direttivo Conservatore Artistico” cat. D, per l’area 3

I concorsi per soli esami avvengono tramite il superamento di tre prove: due scritte e una orale. La domanda di partecipazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica entro il 25 Novembre 2020. Consulta tutti i dettagli dei bandi.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Bassano-del-Grappa-concorsi-per-11-assunzioni-di-diversi-profili.aspx