(DIRE) Roma, 21 Nov. – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 34.767, sulla base di 237.225 tamponi, 692 i morti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 49.261. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 37.242, su 238.077 tamponi, mentre le vittime erano state 699. Sono 3.758 i ricoverati in terapia intensiva in Italia per Covid, 10 in piu’ rispetto a ieri. Ammontano a 34.063 i ricoveri ordinari, 106 nelle 24 ore. (Uct/ Dire) 17:01 21-11-20