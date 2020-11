Siemens, multinazionale tedesca attiva nel settore delle tecnologie, della mobilità e dei servizi assume sempre lavoratori in tutto il mondo e nelle ultime settimane ha aperto alcune posizioni in Germania. Nel dettaglio, ecco alcune delle posizioni ricercate in Siemens:

Global Communication Team Lead

Global Marketing Performance and Value Realization Manager

Global Category Manager Installation Projects

Traffic Engineer

Connectivity Consultant

Project Lead Clincal Consulting

IT Analyst

Finance Excellence Program Associate

Senior IT Solution.

Le professioni fanno riferimento alle città di Berlino e Monaco di Baviera. Nella sezione Jobs di Siemens è possibile visionare tutte le opportunità disponibili e candidarsi direttamente online, dopo aver letto attentamente i requisiti specifici richiesti per ogni risorsa.

fonte — https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Lavorare-in-Germania-con-Siemens.aspx