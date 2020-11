Maltempo. A Crotone chiusura di tutti gli esercizi e uffici

(DIRE) Reggio Calabria, 21 Nov. – A seguito dell’emergenza meteo in corso e del peggiorare delle condizioni metereologiche nelle prossime ore il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi pubblici e uffici pubblici, salvaguardando i servizi essenziali, fino a tutta la giornata di domani 22 novembre 2020. Ai fini precauzionali sara’ effettuata la messa in sicurezza dei nuclei familiari residenti in zone a rischio alluvione: quartieri Gabelluccia, Lampanaro, Margherita, Gabella, Trafinello, Fondo Gesu’, presso strutture dove riceveranno assistenza, con particolare riguardo ed isolamento per persone eventualmente positive al Covid. È stato inoltre attivato un ulteriore numero di telefono riservato ai residenti in difficolta’ nei quartieri piu’ colpiti dall’alluvione: 0962 921700. (Mav/ Dire) 16:54 21-11-20