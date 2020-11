Maltempo. Boccia: Governo accanto a regione Calabria per emergenza Crotone

“Protezione civile al lavoro, Vigili del Fuoco ed esercito operativi”

(DIRE) 0, 21 Nov. – “Da Crotone ci arrivano informazioni e immagini drammatiche. Una citta’ con tutta l’area circostante compreso il comune di Strongoli, colpite duramente e alle quali dobbiamo stringerci e essere vicini concretamente. La Protezione civile con i vigili del fuoco, l’esercito e le forze dell’ordine sono al lavoro in modo incessante da ore per i soccorsi ai cittadini e per gli interventi piu’ urgenti; a loro va il nostro sentito ringraziamento. Il governo segue con attenzione le condizioni della citta’ ed e’ pronto a sostenere le amministrazioni e i cittadini per tutte le necessita’ che dovranno affrontare. Lunedi’ mattina in Regione con il Capo della Protezione civile Borrelli e il Presidente Spirli’, con il quale siamo in stretto contatto, affronteremo anche gli aspetti amministrativi dell’emergenza connessa allo stato di calamita’. È nostro dovere attivare ogni strumento con le misure necessarie per mettere in sicurezza il territorio”. Cosi’ il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. (Uct/ Dire) 20:17 21-11-20