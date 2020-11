Reggio Calabria: recuperato uomo ferito barricato in casa

19.00 – Si è appena conclusa, nei pressi di Via Sbarre Centrali, a Reggio Calabria, un’Operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia di Stato. Sembra dalle prime informazioni una lite, con accoltellamento, tra stranieri, per la quale ci sarebbe un uomo ferito, quest’ultimo si è barricato in una abitazione della zona. Le Forze dell’Ordine, intervenute con numerosi equipaggi in quel quartiere di Reggio Calabria, lo hanno “estratto” in sicurezza. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 che hanno portato via in ambulanza il ferito scortato da tre auto dei militari dell’Arma. Durante le fasi dell’operazione, che ha richiamato l’attenzione un buon numero di curiosi tra residenti e passanti, gli agenti hanno provveduto a gestire pure il traffico degli autoveicoli. Al momento non è dato sapere di più. Le indagini successive renderanno più chiaro quanto accaduto.

