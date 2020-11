Varese. In auto con la droga fuggono dalla polizia. Arrestati 2 spacciatori

Una serata assai movimentata quella del 17 Novembre scorso per i poliziotti delle Volanti della Questura e della Polizia Stradale di Varese, quando una Fiat Grande Punto veniva notata, nel comune di Cassano Magnago (Va), da una pattuglia della Sottosezione di Busto Arsizio – Olgiate Olona, schizzare ad alta velocità da una piazzola di sosta in direzione autostrada dei Laghi verso il capoluogo. Gli operatori, quindi, si affiancavano e intimavano l’alt attraverso i dispositivi sonori e manuali che venivano ignorati dall’autista il quale, invece di fermarsi, premeva il pedale dell’acceleratore e iniziava una fuga spericolata in autostrada, superando la barriera di Gallarate nord ed entrando in Varese dopo circa 20 km di sorpassi spericolati.

Giunti in territorio cittadino e sempre tallonati dai poliziotti della Polizia Stradale, la macchina in fuga veniva intercettata da due Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura che, dopo aver rischiato una collisione frontale, riuscivano a bloccare l’auto in fuga che terminava la sua folle corsa andando a schiantarsi contro il muro di un’abitazione. Gli occupanti, però, senza alcuna esitazione, scendevano dall’auto e si allontanavano a piedi all’interno di una zona boschiva dove, però, venivano definitivamente intercettati dagli uomini in divisa che procedevano all’arresto dei due soggetti, un italiano di 51 anni e un cittadino marocchino di 28, entrambi con numerosi precedenti penali. Una volta raggiunti e perquisiti, venivano rinvenuti addosso ad uno di loro quasi tre etti di cocaina purissima che veniva sottoposta a sequestro penale assieme all’autovettura utilizzata per il trasporto. Al termine della stesura degli atti, i due soggetti venivano arrestati per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero, associati presso la casa circondariale di Varese.

Nella giornata di ieri, 20 Novembre, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Varese convalidava l’arresto e confermava, per i due indagati, la misura della custodia cautelare in carcere. Un ottimo lavoro di squadra quello portato a termine dagli equipaggi delle Volanti e dalle pattuglie della Polizia Stradale di Varese che, con non poche difficoltà e anche rischiando per la propria incolumità, hanno assicurato alla giustizia due pericolosi spacciatori, confermando una sinergia operativa tra tutte le forze impegnate per il controllo del territorio. #essercisempre (foto di repertorio)

