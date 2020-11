Coronavirus, i nuovi casi sono 28.337 su 188.747 tamponi effettuati. Le vittime 562

Le terapie intensive sono 43 in più rispetto a ieri

Roma – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 28.337, sulla base di 188.747 tamponi, 562 i morti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza è di 49.823. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 34.767, su 237.225 tamponi, mentre le vittime erano state 692.

I DATI SU RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE

Sono 3.801 i ricoverati in terapia intensiva in Italia per Covid, 43 in più rispetto a ieri. Ammontano a 34.279 i ricoveri ordinari, 216 nelle 24 ore.

