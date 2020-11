Imprese. Antonella Giacchetti è la nuova Presidente di AIDDA

Vertice dell’Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d’Azienda

(DIRE) Roma, 22 Nov. – Antonella Giachetti è la nuova Presidente nazionale di Aidda, l’Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti di Azienda. Fiorentina di nascita e attuale presidente della delegazione Toscana, Antonella Giachetti, che succede a Maria Claudia Torlasco, svolge la professione di dottore commercialista e siede in numerosi consigli di amministrazione di società in qualità di amministratore o in qualità di organo di controllo. “Le istituzioni, la politica, il sistema economico prendano consapevolezza della circostanza che solo con un effettivo e sostanziale apporto della diversità femminile nelle decisioni strategiche, nel mondo delle imprese e nel mondo del lavoro, si potrà costruire un mondo diverso e uscire meglio e più velocemente da questa crisi senza precedenti”. Queste le prime parole della nuova Presidente nazionale di Aidda. “Ecco che la parità di genere, per Aidda – spiega Antonella Giachetti – non sarà che uno strumento per permettere al sistema economico e sociale di beneficiare dell’imprescindibile apporto, ora più che mai, della diversità femminile. E’ l’apporto femminile l’obiettivo per generare un nuovo sistema, la parità solo il mezzo per ottenerlo”. (Lum/ Dire) 13:48 22-11-20