Milano. Rapina supermarket e aggredisce i poliziotti: arrestata

Ieri pomeriggio, a Milano, gli agenti della volante hanno arrestato una donna romena di 43 anni responsabile di una rapina ai danni di un supermercato e di resistenza a Pubblico Ufficiale. I poliziotti sono intervenuti in viale Stelvio in quanto la donna, dopo aver asportato una bottiglia di alcolici dagli scaffali, ha spintonato il direttore del negozio per guadagnarsi la fuga. Rintracciata a pochi metri dal supermercato, la donna ha aggredito gli agenti della volante: una poliziotta ha riportato delle contusioni guaribili con tre giorni di prognosi. Dopo la colluttazione, la responsabile della rapina è stata arrestata. (foto di repertorio)

