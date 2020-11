(DIRE) Roma, 22 Novembre – “Bene industria 4.0 ma manca il pilastro competenze (Digital Innovation Hub, Competence Center, ITS) e l’estensione del piano agli investimenti in economia circolare e per l’efficienza energetica delle imprese. Manca una gamba della transizione, quella green. Dopo tante chiacchiere”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando le parole del ministro per gli affari Europei, Amendola. (Lum/ Dire) 11:56 22-11-20