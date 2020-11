Torino: la droga era nascosta nel cuscino

Coppia di fidanzati detenevano hashish e marijuana a casa dei genitori di lui

Negli scorsi giorni, un cittadino italiano di 25 anni è stato arrestato per il possesso di una sessantina di grammi di cannabinoidi, e la fidanzata di lui, coetanea, denunciata per lo stesso motivo, dagli Agenti della Squadra Volante. I due giovani si trovavano nell’appartamento dei genitori di lui, all’arrivo dei poliziotti, e in particolare la ragazza si faceva trovare distesa sul letto, con la testa appoggiata sul cuscino. Proprio nella camera da letto, dentro ad alcuni cassetti, i poliziotti hanno rinvenuto degli involucri in cellophane contenenti delle infiorescenze di marijuana. Mentre il ragazzo si mostrava poco collaborativo durante la perquisizione, la fidanzata appariva del tutto indifferente, tanto da rimanere sdraiata sul letto. Tale comportamento ha insospettito gli operatori, che l’hanno fatta spostare e, perquisendo il cuscino, hanno trovato, all’interno della federa, un sacchetto in plastica sottovuoto contenente un pezzo di hashish ed un bilancino di precisione. Nel portafogli della ragazza sono stati poi trovati anche un involucro in plastica contenente alcuni grammi di marijuana e la somma di denaro contante di 1000 €.