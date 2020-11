Catania, numerosi interventi per il maltempo

Durante la notte scorsa sono stati espletati una decina di interventi di soccorso, soprattutto nei comuni di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia. Da questa mattina sono stati svolti una ventina di interventi di soccorso per allagamenti e portare aiuto agli automobilisti rimasti intrappolati nelle auto in panne. Al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti cittadini Sud e Nord e dei distaccamenti di Paternò e Adrano. In alcuni interventi è stato impegnato anche il Nucleo Sommozzatori del comando. (can)

