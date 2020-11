Covid. 22.930 Nuovi casi su 148.945 tamponi, 630 decessi, +9 in terapia intensiva

(DIRE) 23 Nov. – Ancora in calo, sono 22.930 i positivi al coronavirus registrati in Italia, ma come sempre nel weekend sono anche molti meno i tamponi processati: 148.945. Ieri i casi erano 28.337, sulla base di 188.747 tamponi. Crescono invece i morti, 630, a fronte dei 562 di ieri. E’ di 9 posti l’incremento dei ricoveri in terapia intensiva nelle 24 ore. Secondo il bollettino del ministero della salute, oggi le terapie intensive sono 3810, ieri erano 3801. Le terapie intensive sono aumentate di 318 nel corso di una settimana. (Rai/ Dire) 17:43 23-11-20(Tec/ Dire) 17:30 23-11-20