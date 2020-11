Crucoli (Kr). Fabbricato abusivo in area sottoposta a vincolo idrogeologico

Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria – Crucoli (Kr) , 23/11/2020 11:48

Nel corso di controlli nel territorio i militari della stazione CC Forestale Cirò hanno notato un uomo intento ad eseguire lavori di saldatura in un fabbricato non ancora ultimato. Il manufatto avente struttura interamente in conglomerato cementizio armato, è stato realizzato in aderenza ad un altro preesistente. Al momento del sopralluogo presentava ancora i puntelli del solaio, circostanza che avvalorerebbe la recentissima realizzazione. Presenta i caratteri distributivi funzionali di un locale per il ricovero di materiali e attrezzi per l’attività agricola. In seguito a richiesta dei militari il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, titolare del controllo dell’attività urbanistica – edilizia nel territorio, ha accertato l’inesistenza di titoli abilitativi legittimanti l’edificazione. Il fabbricato, realizzato in area sottoposta a vincolo idrogeologico, è stato posto sotto sequestro per impedire il proseguimento della condotta illegale. Il proprietario del terreno, un uomo di 42 anni nato e residente nel Cirotano, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della normativa edilizia.