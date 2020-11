Massa d’Albe (Aq). Rifiuti speciali abbandonati in una cava

Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise – Massa d’Albe (Aq) , 23/11/2020 15:58

I Carabinieri Forestali di Avezzano, in collaborazione con il 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti, hanno svolto servizi di controllo del territorio e, utilizzando un punto di vista privilegiato, hanno evidenziato che, in una vasta cava di Massa D’albe, tra i diversi cumuli di materiale estratto, vi erano numerosi rifiuti speciali depositati a terra. Pneumatici in disuso, contenitori di oli esausti, materiali di risulta da demolizioni erano abbandonati in aree che sarebbero rimaste nascoste ad un sopralluogo effettuato via terra. I Carabinieri Forestali di Avezzano hanno deferito all’Autorità Giudiziaria cinque persone che, a vario titolo, gestiscono le ditte che hanno in uso l’impianto. L’ipotesi di reato è abbandono e deposito incontrollati di rifiuti pericolosi.