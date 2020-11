Calabria. Bernini (FI): No in Antimafia senza dimissioni Morra

(DIRE) Roma, 24 Nov. – “Nicola Morra e’ presidente di una commissione di garanzia, di un’importanza capitale. Presuppone equilibrio e imparzialita’, rappresentativita’ di tutte le forze e di tutti i cittadini. Noi riteniamo che non esistano piu’ le condizioni, a fronte di parole incompatibili col suo ruolo istituzionale e di una crudelta’ inspiegabile, per partecipare alla sedute della commissione Antimafia, finche’ non riceveremo le sue dimissioni”. Lo dice la capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bernini, durante una conferenza stampa del centrodestra a palazzo Madama. (Anb/ Dire) 12:42 24-11-20 N