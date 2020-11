Covid. Fontana: Governo chiarisca quando si potrà sciare

‘Buona cosa accordo nell’UE ma difficile quando ci sono interessi nazionali’

(DIRE) Milano, 24 Nov. – Una risposta dal Governo, sia per quanto riguarda l’applicazione delle linee guida, e se non fosse possibile “almeno un chiarimento su quando sarà possibile”. Il governatore lombardo Attilio Fontana chiede chiarezza da parte di Palazzo Chigi sul futuro prossimo degli impianti sciistici, anche perche’ “riaprire gli impianti e gli alberghi è una cosa complessa che richiede preparazione”. Un Fontana che a Zapping, su Radio 1 Rai, sponsorizza però volentieri un accordo a livello europeo, anche se “non c’e’ mai accordo su nessun fronte in Europa quando si tratta di toccare interessi nazionali”. Tuttavia, “credo che sarebbe una buona cosa”, evidenzia. “Noi come Lombardia siamo pronti, abbiamo predisposto le linee guida, siamo nelle stesse condizioni dell’Austria. Adesso e’ una valutazione che deve fare il governo”. (Nim/ Dire) 20:05 24-11-20