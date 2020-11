Covid. Reggio Calabria, scuole aperte dal 26 Novembre

Scopelliti e Delfino: “Regione eviti DaD per piccoli alunni”

(DIRE) Reggio Calabria, 24 Nov. – “Esprimiamo soddisfazione per la precisazione del Tar che di fatto rende nuovamente esecutiva l’ordinanza emessa dal Sindaco. Da Giovedì 26 Novembre le scuole dell’infanzia 3-6 anni, previa sanificazione, saranno aperte mentre da Lunedì 30 Novembre torneranno alla didattica in presenza anche i bambini della primaria e del primo anno della scuola media”. Così gli assessori all’Istruzione e al Welfare del Comune di Reggio Calabria Rosanna Scopelliti e Demetrio Delfino che aggiungono: “Rinnoviamo l’appello al presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì affinchè per il futuro prenda in considerazione le motivazioni del Tar, per evitare ai bambini e alle loro famiglie la difficoltà di gestire una didattica a distanza poco adatta a quella fascia di eta’, emotivamente dannosa per i più piccoli e complessa da gestire per le famiglie, soprattutto quelle che versano in condizioni di difficoltà economiche”. “Per consentire un coordinamento efficace tra le istituzioni – hanno concluso Scopelliti e Delfino – abbiamo invitato la ASP a prendere parte alla riunione della task force convocata per domani per definire tra le altre cose anche le modalità operative per la riapertura di Lunedì”. (Com/Mav/Dire) 19:24 24-11-20