Covid. Speranza: “cena di Natale limitata agli affetti più stretti”

(DIRE) Roma, 24 Novembre – Quante persone potranno partecipare alla cena di Natale? Ci sarà un numero limite per le persone alla stessa tavola? “Bisogna limitarlo agli affetti più stretti. Domani c’e’ una riunione proprio su questo. I numeri li valuteremo. In Germania hanno scelto il numero 10. Ma il messaggio al netto del singolo numero è questo: ridurre tutte le occasioni non necessarie in cui il contagio si può diffondere”, dice il ministro della Salute Roberto Speranza a Di Martedì su La7. (Rai/ Dire) 20:13 24-11-20