Fisco. Gasparri: Stop al confronto col Governo se non si fa la web tax

(DIRE) Roma, 24 Nov. – “Non può esserci nessun confronto con questo Governo se prima non arriva un chiaro segnale a difesa dei commercianti italiani già tartassati e ulteriormente colpiti dalla crisi in corso. Lo ripetiamo ancora una volta, c’e’ bisogno di una web tax che regoli il commercio elettronico favorito, oltre che dal momento storico che stiamo vivendo, anche da una intollerabile immunità fiscale. Amazon non può continuare a pagare lo 0,2% sugli incassi italiani mentre qualsiasi commerciante paga oltre il 40%, senza considerare affitti, spese varie e burocrazia. Se è vero che la tecnologia non si puo’ fermare, e’ altrettanto vero che le regole devono valere per tutti. Ma questo il governo continua a non capirlo o, forse, preferisce fingere di non capire. Perche’? Anche su questo aspetto andrebbe fatta luce. Noi non siamo contro il futuro, siamo contro le ingiustizie e gli italiani con questo governo continuano a subirne mentre i grandi gruppi internazionali, dall’ e-commerce, alle telecomunicazioni, passando per banche e grandi infrastrutture, continuano ad avere vantaggi e attenzioni da parte di Conte e company”. Lo dice il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Com/Anb/ Dire) 18:31 24-11-20